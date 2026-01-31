ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 14ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ ನಾಯಕಿ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಮೈಸಾ', 'ಪುಷ್ಪ 3' ಮತ್ತು 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
“ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ!”
ಮುಂಬೈ: ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿವೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರು ಮೌನ ಮುರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ಯಾಪರಾಜಿಗಳ (ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ) ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾದ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ:
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮುಂಬೈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ಮೇಡಂ, ನೀವು ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ (ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ) ಕಳಿಸಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಅದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಗುತ್ತಾ, "ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, "ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಸಮಯವಿದೆ" ಎಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಿಡದೆ, "ನಮಗೆ ಯಾವ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಾಗ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಪೂರ್ತಿ ನಾಚಿ ನೀರಾದರು. ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಯಾವುದೂ ಮಾತನಾಡದೆ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಲೇ ಮುಂದೆ ನಡೆದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ 'ಬ್ಲಶಿಂಗ್' ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಜವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್?
ವದಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದಯಪುರವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತು:
ಈ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗುಟ್ಟು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ:
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ 14ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಮೈಸಾ', 'ಪುಷ್ಪ 3' ಮತ್ತು 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಆ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಗುವು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೆಕ್ಕೆಪುಕ್ಕ ನೀಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.