ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸುಂದರಿ, 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka chopra) ಸದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ, ಬಳಿಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ದೈತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ!
ಹೌದು, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಾರಣಾಸಿ' (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪಿಗ್ಗಿ ಚೋಪ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಅದು ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋ'. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ನೆನಪನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, "ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕೋತಿಯಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗಾಗಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ಕುಳಿತು ಮೋಜು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಆ ಕೋತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದರಂತೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಆ ಕೋತಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ನಗು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೇನೋ? ಕೂಡಲೇ ಆ ಕೋತಿ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಿಗಿದು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಏಟು ನೀಡಿತು!"
ಕೋತಿ ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದರು. "ನಾನು ಕೋತಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು" ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು "ಕೋತಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಗ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯೇ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಕೋತಿಯಿಂದ ಏಟು ತಿಂದಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನ ಸುಂದರಿ. ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಈ 'ಮಂಕಿ ಸ್ಟೋರಿ' ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಆಗಿದೆ!