ಚರ್ಚ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮುರುಗನ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ವಿಜಯ್!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್’, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ‘ದಳಪತಿ’ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ‘ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ’ (TVK) ಪಕ್ಷದ ಸಾರಥಿ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಾಯಕ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೇಟಿಗಳು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚರ್ಚ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ನಡೆಸಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತಿರುಚೆಂದೂರ್ ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!
ಹೌದು, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ತಿರುಚೆಂದೂರ್ ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿ, ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುರುಗನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ ಈಗ ‘ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರ’ದ ಭಾಗವೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ‘ದೈವಭಕ್ತಿ’ ಮತ್ತು ‘ದ್ರಾವಿಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಘರ್ಷವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ?
ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಜಯ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚ್, ಇಂದು ಮುರುಗನ್ ದೇವಾಲಯ - ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ‘ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ‘ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್’ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ‘ಅಚ್ಚರಿಯ ನಾಯಕ’ನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!