ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ಗೆ ತ್ರಿಶಾ ಶಾಕ್! ರಾಜಕೀಯ ಶತ್ರುಗಳ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ನಾಯಕಿ: ಏನಿದು ಹೊಸ 'ಮಾಸ್ಟರ್' ಪ್ಲಾನ್?
ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿದೆ! 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ತಾಯಂದಿರ ದಿನ'ದಂದೇ ಅವರು ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅತ್ಯಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ!
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ, ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಹಸೆಮಣೆ?
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ನಡುವಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಕಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ತ್ರಿಶಾಗಾಗಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತ್ರಿಶಾ (Trisha Krishnan) ಮೇಲೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ಶತ್ರು ಪಾಳಯದ ಜೊತೆ ತ್ರಿಶಾ ಹಸ್ತಲಾಘವ!
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕುಟುಂಬ. ಈಗ ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಉಲಗನಾಯಗನ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ (Udayanidhi Stalin) ಅವರ ಪುತ್ರ ಇನ್ಬನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್!
ರೆಡ್ ಜೈಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್':
ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ತ್ರಿಶಾ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ವಿರೋಧಿ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು "ಇದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕೇ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾವೇ ಬೇರೆ?
ತ್ರಿಶಾ ಈಗಾಗಲೇ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆ 'ಪೆಟ್ಟಾ' ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಜೊತೆ 'ಮನ್ಮಧನ್ ಅಂಬು'ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಎಂ ಆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯ್ಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಶಾ ಸ್ನೇಹದ ಹಾದಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಕುತೂಹಲ!