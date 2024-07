ನಟಿಯ ಬೆಡ್ ರೂಂ ದೃಶ್ಯ ಲೀಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೀರಿಸ್!

ಜನಪ್ರಿ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ 7ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಟಿ ಏರಿನ್ ಮೊರಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಜ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಾದ್ ಬೆಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಬೆತ್ತಲೆ ಸೀನ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ S4E7 ಸೀರಿಸ್ ಕುತೂಹಲ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಿದೆ.

ಲೀಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಏರಿನ್ ಹಾಗೂ ನಟ ಜ್ಯಾಕ್ ಇಬ್ಬರು ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಇಬ್ಬರು ಬೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಏರಿನ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಎರಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ ತುಣುಕುಗಳು ರೆಡಿಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಪೊರ್ನ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌ನಿಂದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೆಂಡ್!

ಎರಿನ್ 2018ರ ಡ್ರಿವನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2018ರ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏರಿನ್ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೀರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರಿನ್ ಹಲವು ಪ್ರೀತಿ, ಚುಂಬನ, ಲವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಬಡುಮೇಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

LET STARLIGHT GO YOU SHAPESHIFTING BITCH#TheBoys #TheBoysSpoilers pic.twitter.com/Wsrdq3sBLD