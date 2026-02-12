ನಟ ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ 'ಸ್ವಯಂಭೂ' ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ರಾಜದಂಡ 'ಸೆಂಗೋಲ್' ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ವೈಭವದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯು, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೆಂಗೋಲ್ ದಂತಕಥೆ
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 'ಸೆಂಗೋಲ್'. ಇದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಆಡಳಿತ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪವಿತ್ರ ರಾಜದಂಡ. ದಂತಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೆಂಗೋಲ್ಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೂ ನಂಟಿದೆ. ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಸೆಂಗೋಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪವಿತ್ರ ಸೆಂಗೋಲ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ
ಭಾರತ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'KGF' ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಮತ್ತು 'RRR' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಕೆ.ಕೆ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ತಮ್ಮಿರಾಜು ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. (ANI)
