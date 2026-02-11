ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತರರು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ಫೆ.11): ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋಲ್ಡಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಟನ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗೋಲ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ
ದಶಕದಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. 54 ವರ್ಷದ ನಟ ಯಾದವ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ಅತಾ ಪತಾ ಲಾಪತಾ'ದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಯಾದವ್ ಕಳೆದ ವಾರ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಸಹಾಯ
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವು ನಟನಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಹೆಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರ ಮಗ, ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಯಮದ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರದಂತೆ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರಂತಹ ನಟರು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಕೂಡ ವರುಣ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ ಉಳಿದವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ಸಿನಿಮಾ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (FWICE) ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಗೋಲ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಫೆ.19ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಂಬಂಧಿಯ ವಿವಾಹ
ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ನಟನ ಸೊಸೆಯ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತಾದ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಮದುವೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ನಾವು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ, ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶರಣಾಗುವ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾದವ್, "ಸರ್, ಕ್ಯಾ ಕರೂನ್? ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಪೈಸೆ ನಹೀ ಹೈ (ಸರ್, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ). ಔರ್ ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ನಹೀಂ ದಿಖ್ತಾ (ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ). ಯಹಾನ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಅಕೇಲೆ ಹೈ (ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ). ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಾನೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.