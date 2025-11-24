ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು 'ತಲೈವಾ ಮತ್ತು ತಲೈವಿ' ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..!
ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಸುದ್ದಿ!
ಚೆನ್ನೈ/ಮುಂಬೈ: ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ (Dhanush) ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ (Mrunal Thakur) ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗಲಂತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಿವಿ ನೆಟ್ಟಗಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' (Son of Sardaar 2) ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಧನುಷ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್, ನೂರಾರು ಅರ್ಥ!
ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ದೋ ದಿವಾನೆ ಶಹರ್ ಮೇ' (Do Deewane Shaher Mein) ಚಿತ್ರದ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ಧನುಷ್, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಧನುಷ್, "ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ (Looks and sounds good - ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ)" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಹಾರ್ಟ್ (Heart) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೂವಿನ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದೆ.
'ತಲೈವಾ-ತಲೈವಿ' ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೇ ತಡ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ ಮೃಣಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಧನುಷ್ ಅವರ 'ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' (Girlfriend) ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು 'ತಲೈವಾ ಮತ್ತು ತಲೈವಿ' ಎಂದು ಅಡ್ಡಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ '3' ಸಿನಿಮಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ದೋ ದಿವಾನೆ ಶಹರ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ನ ಥೀಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿದ ಧನುಷ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಸೈಕಿಯಾ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟನೆಯ, ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ 2012ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ '3' ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ, "ಇದು ನಿಮ್ಮ '3' ಸಿನಿಮಾದ 'ಕನ್ನಳಗ' (Kannazhaga) ಹಾಡಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಾರದು? ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೃತಿಚೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧನುಷ್ "ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್" (ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ತನ್ನದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತದ ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಈ ಜೋಡಿ:
ಇನ್ನು ವದಂತಿಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರು ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕುಬೇರ' (Kubera) ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಇಡ್ಲಿ ಕಡೈ' (Idli Kadai) ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆನಂದ್ ಎಲ್ ರೈ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಕೂಡ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಸನ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ 2' ನಂತರ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಜೊತೆ 'ದೋ ದಿವಾನೆ ಶಹರ್ ಮೇ' ಮತ್ತು ಅಡಿವಿ ಶೇಶ್ ಜೊತೆ 'ಡಕಾಯತ್: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' (Dacoit: A Love Story) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಪಿ ವಿವಾದ - ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಹೆಸರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ!