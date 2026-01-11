ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಡುವೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ 30 ಮತ್ತು 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಂತಾ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ 'ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್' ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ 3 ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇವೇ ನೋಡಿ! ಮಹಿಳೆಯರೇ, ನಿಮಗೂ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು (Samantha Ruth Prabhu) ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಮಂತಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ 'ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್' (Perimenopause) ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾದ 'ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್' (Brain Fog) ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬೈ ಮೂಲದ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ರಾಶಿ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆನೋಪಾಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಮರೆವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್ (Brain Fog)?
ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವುದು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದನ್ನು 'ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಶಿ ಚೌಧರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಗ್ರಾಹಕಗಳು (Estrogen Receptors) ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ (ATP) ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಧನ ಸಿಗದೆ ಯೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ರಾಶಿ ಅವರು ಸಮಂತಾಗೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲಹೆಗಳು:
1. ಬೆಳಗಿನ ಆರಂಭ 'ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫ್ಯಾಟ್'ನಿಂದ ಇರಲಿ:
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಶಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ (Ghee), ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನದ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಲಯನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ (Lion's Mane Mushroom):
ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಅಣಬೆಯ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಲಯನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ರಾಶಿ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3. ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆ:
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಅವರ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೈನ್ ಮೊನೊಹೈಡ್ರೇಟ್ (Creatine Monohydrate) ಮತ್ತು CoQ10 ನಂತಹ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರಿಯೇಟೈನ್ ಕೇವಲ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ 'ನೂಟ್ರೋಪಿಕ್' ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ಕಾಳಜಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಸಮಂತಾ ಅವರು ತಮಗಿರುವ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವುದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು A++ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂಬ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ಉತ್ತರಗಳು ಇಂದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ನಡುವೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ 30 ಮತ್ತು 40ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ 'ಬ್ರೈನ್ ಫಾಗ್' ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.