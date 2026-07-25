ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ H1N1 (ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯ ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ H1N1 (ಹಂದಿ ಜ್ವರ) ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ವೈದ್ಯರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಂ ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ (ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ) ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
102 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಟಿ
102 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಗುರುವಾರ ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ತಂಡವು ಪ್ರಕಟಣೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಟಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. "ಶಬಾನಾ ಜಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ 102 ಡಿಗ್ರಿ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಜ್ವರ (Swine Flu) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧರಣಿಯಲ್ಲೂ ಶಬಾನಾ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಐಸೋಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ನೆಲದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ದಂತಕಥೆ ಕವಿ-ತಂದೆ ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನನಗೆ H1N1 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಧರಣಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಯುವಜನತೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ (ಮಾಹಿತಿ) ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾನು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಶಬಾನಾ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.