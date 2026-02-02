ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan ) ಈಗ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SKV), ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾಧ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು 3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿನಿಮೀಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, VFX ಬೆಂಬಲ, ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸುಮಾರು 500 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮಿಶ್ರ-ಬಳಕೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್,ಮೀಸಲಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಂಬ NGO ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜಿಮ್ ಸರಪಳಿ SK27 ಜಿಮ್ ಮೂಲಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್. ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ 23 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ ತೇರೆ ನಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.