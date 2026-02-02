ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿರುವ 5 ರಾಶಿ, ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
February Horoscope ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 5 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಭಕರ. 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವರು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಜಯೋಗ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ದೂರ ಸರಿಯುವರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಶುಭಕರ. ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಮದುವೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.