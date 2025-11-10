ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಪ್ರಯಾಣ, ಬಹುಶಃ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್, ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಯರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಾರಾಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಿಗೆ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಮಾನದ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿತ್ತು.
ಸಾವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್
ಫಿಲ್ಮಿಗ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಬಹುತೇಕ ಪತನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ನನಗೊಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅನುಭವವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಬಹುತೇಕ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಾರು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್?
38 ವರ್ಷದ ಶ್ರದ್ಧಾ ದಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲರಿ ನರೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಂಜರಿ ಫಡ್ನಿಸ್ ನಟಿಸಿದ 'ಸಿದು ಫ್ರಂ ಸಿಕಾಕುಲಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಲಾಹೋರ್' 2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾಹದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ದಿಲ್ ತೋ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಜಿ', 'ಜಿದ್', 'ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತಿ', 'ಬಾಬುಮೋಶಾಯ್ ಬಂದೂಕ್ಬಾಜ್' ಮತ್ತು 'ಸರ್ಚ್: ದಿ ನೈನಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಛಾವಾ', 'ಸಿಕಂದರ್', 'ಕುಬೇರ', 'ಥಾಮ' ಮತ್ತು 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್' ಎಂಬ 5 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಸೇರಿವೆ.