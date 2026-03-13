ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರುವ ಮುನ್ನ, ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿರೋ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕು ಮುನ್ನ, ಇದರ ಮೊದಲ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್' ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 500 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇವತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಿಂದ ಭಾರತದ 250 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಿಂದ ವಿದೇಶದ 250 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಪೈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬರೋಕು ಮುನ್ನ, ಮೊದಲ ಭಾಗದ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಅಪರೂಪ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಬರೀ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ 185 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ (PLF) ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೀಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಟ್ರೇಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬರೋಕು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಆ ರೋಚಕತೆ, ಬೃಹತ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ ಪ್ರತಿಕಾರಂ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಸ್ಪೈ-ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. 'ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆ'ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು, ಅಂದರೆ ಗುಡಿ ಪಾಡ್ವ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.