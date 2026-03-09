ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ಒಂದು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಇನ್ನೊಂದು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.

'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್

ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ರೂ, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನ್ನಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ವೆಂಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ 33.7 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್‌ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 159% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 209ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 151 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 19,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ 17 ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿ ಕಲಾವಿದರಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಜೊತೆಗಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ?

ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆರಿಕದ 81 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ 36,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 122 ಶೋಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 189 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2' ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಯಶ್ ವಾಪಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೋಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನ ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ರಿಲೀಸ್‌ಗೆ 16 ದಿನ ಇರುವಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 3,932 ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ 67,112 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಗ 100,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳು ಸಿಗುವ ಕಾರಣ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.