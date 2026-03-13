ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲಿದೆ..
"ಲವ್ ಲಾಟರಿ" ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್! ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ.
ಮುಂಬೈ/ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ (Akshay Oberoi) ಈಗ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು "ಲವ್ ಲಾಟರಿ" (Love Lottery) ಎಂಬ ವಿಭಿನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾದಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು 'ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್'. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮನಮೋಹಕ ತಾಣವಾದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ನಿಂದ ಹೊರತಂದ ಕಥೆ:
ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಟನಾಗಿ ನನಗೆ ಸವಾಲು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. 'ಲವ್ ಲಾಟರಿ' ಚಿತ್ರದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಥ್ರಿಲ್ ಎನಿಸಿತು. ಈ ಕಥೆಯು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ 'ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್'ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪದರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ನೀಡಿದೆ," ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವ:
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿನ ವೈಬ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತಾರಾಗಣದ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ (BTS) ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ:
'ಲವ್ ಲಾಟರಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಪಾಂಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಗಂಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಭಾರ್ಗವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿ ಹೆಲಿ ದಾರುವಾಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದ ಕಬೀರ್ ದುಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಟ ಮನು ರಿಷಿ ಚಡ್ಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣ:
ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಟನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ 'ಲವ್ ಲಾಟರಿ' ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.