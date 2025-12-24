ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಲಿವೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 'ಧುರಂಧರ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ನತ್ತ ಧುರಂಧರ್

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ (Ranveer Singh) ಅಭಿನಯದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ (Dhurandher) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸುನಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

19ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ:

ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ (Sacnilk) ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ 19ನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಂದಾಜು 17.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ನೆಟ್) ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ರಜಾದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರನೇ ವಾರದ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ:

ಮೂರನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಬರೋಬ್ಬರಿ 95.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರದಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 57.1 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಮಂಗಳವಾರದ ಚೇತರಿಕೆ ಚಿತ್ರದ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಜು 129 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ (Occupancy) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿ ಬೆಲ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 30.70 ರಷ್ಟು ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೌಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಅವತಾರ್'ಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದ 'ಧುರಂಧರ್':

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬೃಹತ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಚಿತ್ರದ ಎದುರು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅವತಾರ್ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇವಲ 9.3 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ಅದರ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವತಾರ್ 3 ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ 'ಧುರಂಧರ್' 900 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಳೆ:

'ಧುರಂಧರ್' ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 707.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 190 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Worldwide Gross) 897.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ 'ಧುರಂಧರ್' ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದ ಟಾಪ್ 10 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ರಣಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಅನಿಮಲ್' ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಿದೆಯೇ?

ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರ 915 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ನತ್ತ ಚಿತ್ತ:

ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಲಿವೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 'ಧುರಂಧರ್' ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಸತತ 17 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಅಪ್ರತಿಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ದಂಗಲ್' ಮತ್ತು 'RRR' ಅಂತಹ ದೈತ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಜಾದಿನಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೇವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದಲೇ (Word of mouth) 'ಧುರಂಧರ್' ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.