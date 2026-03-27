ಭಾರತದ ನಂಬರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಆಗುವತ್ತ ಧುರಂದರ್ 2
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಎಂಟನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತನ್ನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 800 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ಧುರಂಧರ್!
ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 805 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ (ಸುಮಾರು 1,067 ಕೋಟಿ ರೂ.). ಈ ಮೂಲಕ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್:
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ (8ನೇ ದಿನ) ಸುಮಾರು 49.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕವೇ 43 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 19) 102.55 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಶನಿವಾರ 113 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ 114.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾಷಾವಾರು ಗಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:
8ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 2.50 ಕೋಟಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 0.90 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 0.20 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ 0.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಪುಡಿಪುಡಿ!
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಪಠಾಣ್' (1,055 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' (1,042 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಚಿತ್ರಗಳ ಜೀವಮಾನದ ಗಳಿಕೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸರಣಿಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು.
ಬಾಹುಬಲಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಕೇವಲ 67 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ:
ಧುರಂಧರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 2,375 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 2,438 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ತಾರಾಗಣವಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಲ್ ಮೇರಿ' ಚಿತ್ರದ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ 261 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.