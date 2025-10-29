ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ನಿಲುವುಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ?
ಟ್ರೋಲ್ ಅದರೂ ದಿಟ್ಟಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ದೀಪಿಕಾ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ತಾರಾ ಸುಂದರಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ (Deepika Padukone) ಸದ್ಯ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಪಾಳಿ (ಶಿಫ್ಟ್) ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ - ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಮತ್ತು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸೀಕ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ, ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ! ಈ ವಿವಾದದ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ, 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಓವರ್ಟೈಮ್ ಪಾವತಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಿಜಕ್ಕೂ, ದೀಪಿಕಾ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಯೋಧೆಯೂ ಹೌದು!
ದೀಪಿಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ…
2022ರಲ್ಲಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. "ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ. ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧ.
ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು" ಎಂದು ದೀಪಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ನಟಿಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತೆರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನೋವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮದ ದನಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಓವರ್ಟೈಮ್ ಪಾವತಿ: ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ನ್ಯಾಯದ ಕೂಗು!
'ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ನಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. "ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ, ಓವರ್ಟೈಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು. ನಟರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ… ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಟರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಾಗೆಯೇ.
ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಂದು, ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಓವರ್ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಓವರ್ಟೈಮ್ಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವು. ಇದು ಕೇವಲ ಹಣದ ವಿಷಯವಾಗಿರದೆ, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕಾ ಒತ್ತು!
'ಯೆಹ್ ಜವಾನಿ ಹೈ ದೀವಾನಿ' ನಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು, ಇದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. "ಮೂರನೇಯದಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಈ ಕಾಳಜಿ, ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
'ಲವ್ ಆಜ್ ಕಲ್' ನಟಿ ನಟರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. "ನಾನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನಟ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಒತ್ತಡದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ದೀಪಿಕಾ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ಸದ್ಯ, ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆನಂದ್ ಅವರ 'ಕಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಲೀ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'AA22xA6' ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
