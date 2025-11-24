ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಭೇಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಜನಿಸಿದ ಯುವಕನ ಕುತೂಹಲ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಂಬೆಯ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ..
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಧಮೇಂದ್ರ (Dharmendra) ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಇಂದು, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಟ ಧಮೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆಗಳು ಇದೀಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಹಿರಂಗ ಅಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಟ ಧಮೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಹಲವು ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
1952ರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (Dileep Kumar) ಅವರ ಬಾಂದ್ರಾ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ, ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು.
ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀ-ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪಂಜಾಬ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ತಾವು ಮೆಚ್ಚಿದ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಂದೆ 65 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹುಡುಗನ ಆರಂಭಿಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು.
ಕನಸುಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಸುಮಾರು 1952ರಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಲುಧಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವ ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್, ಬಾಂಬೆಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. “ಆಗ ನಟನಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 'ಶಹೀದ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಟನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಾಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಹೋದರರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಶ್ಯಾಡೋ'ನ 'ರೆಮಿನಿಸೆನ್ಸಸ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬಾಂದ್ರಾದ ಪಾಲಿ ಮಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. “ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೂಲಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದೆ. ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಲು ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದವು. ಮತ್ತೆ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮುಜುಗರದ ಭೇಟಿ
ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಯುವ, ಬಿಳಿ, ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಸುಂದರ ಯುವಕನನ್ನು ನೋಡಿದರು. “ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದರು, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು” ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಗಿದರು, ಮತ್ತು ಆ ಯುವಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ. ಹತ್ತಿರದ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಲಸ್ಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ತನ್ನ ಅಜಾಗರೂಕ ಧೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು: “ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ನ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಯಿತು. ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಇರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಏನಂತೆ?”
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳ ತೆರೆದ, ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು: “ಪಂಜಾಬ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತಿದ್ದವು... ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಬಾಂಬೆ, ದೊಡ್ಡ ನಗರ, ಮತ್ತು ಆ ಮನೆ ಸ್ಟಾರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು!”
ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ
ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. “ನಾನು ಈಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಟನಾಗಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ, ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಟಚ್-ಅಪ್ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. “ಆಗಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಸಂಪಾದಕ ಎಲ್.ಪಿ. ರಾವ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಎಂದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆಕೆ ಫರೀದಾ, ದಿಲೀಪ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಹೋದರಿ, ಫೆಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ, ದಿಲೀಪ್ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮಾಷೆಯೆನಿಸಿತು ಆದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಎಲ್.ಪಿ. ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು” ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮರುದಿನ ಸಂಜೆ, ಅವರನ್ನು 48 ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. “'ದಿಲೀಪ್ ಸಾಹೇಬ್' ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನನಗೆ ಸಮಯವೇ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನ ಅಪ್ಪುಗೆ
ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. “ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಂತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ನಟರಾದರು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವೃತ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು” ಎಂದು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಟ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದಾಗ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತೆಳುವಾದ ಹತ್ತಿ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು. “ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಗೇಟ್ನವರೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಲೂ ಅನುಭವಿಸಬಲ್ಲೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕನಸುಗಾರನಿಂದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ವರೆಗೆ
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಭೇಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಜನಿಸಿದ ಯುವಕನ ಕುತೂಹಲ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಾಂಬೆಯ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ದಂತಕಥೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆದರು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮ್, ಶೋಲೆ, ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಫೂಲ್ ಔರ್ ಪತ್ಥರ್ನಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 89ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮಾಡಿದ ಬಾಲ್ಯದ ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಅರಳಿದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದರು.