ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್‌ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್' ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆ ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲೇ, ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕೂಡ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್ ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಧುರಂಧರ್' ಯಶಸ್ಸು ಹಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ತರಿಸಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ RGV ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ತುಂಬಾ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಕೂಡ," ಅಂತ ವರ್ಮಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸೋಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಅವರು ಸೋಲಲಿ ಅಂತಾನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ," ಅನ್ನೋದು RGV ಮಾತು.

"'ಧುರಂಧರ್' ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ ಹಲವು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೀಶೂಟ್‌ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಆದಿತ್ಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.