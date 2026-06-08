50ರಲ್ಲೂ ಯಂಗ್ ಲುಕ್! ಆಂಕರ್ ಸುಮಾರನ್ನು 'ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್' ಎಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಾರು?
50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ, ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಇರುವ ಸುಮಾರನ್ನು 'ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್' ಎಂದು ಕರೆದ ಆ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಸುಮಾ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬೇಡಿಕೆ, ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕಿದವರೂ ಇದ್ದಾರಂತೆ.
ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ
ಇತರೆ ನಿರೂಪಕರಿಗಿಂತ ಸುಮಾ ಭಿನ್ನ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್, ರಾಜಮೌಳಿಯಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ, ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಕನಕಲಾ ಅವರ ಪರಿಚಯಗಳು, ದಾಸರಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ರವಿತೇಜ, ಆರ್ಜಿವಿ ಅವರಂತಹವರನ್ನೂ ಸುಮಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು.
ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್
ಸುಮಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂಚ್ ಹಾಕಿದಂತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಪಂಚ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಸುಮಾರನ್ನು 'ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಘಟನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ
ಶರ್ವಾನಂದ್ ಅವರ 'ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, 'ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?' ಎಂದು ಸುಮಾ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧು, 'ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಆಂಕರ್ ಸುಮಾ ಅಲ್ವಾ?' ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾ, 'ನಾನಾ ಕತ್ತಿಯಂತಹ ಫಿಗರ್? ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ' ಎಂದು ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
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