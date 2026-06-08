ಟಿವಿ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಲಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೊತೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಜೆನಿಫರ್ ಮೊದಲ ಪತಿ ಯಾರು? ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನಿಫರ್ ಸದ್ಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ, ಹುಡುಗ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ಇದೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ಜೆನಿಫರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ...
ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ?
ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೆನಿಫರ್ ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಡಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೆನಿಫರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲಿಯಂ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ, ಯಾರು ಈ ವಿಲಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್? ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಯಾರು?
ವಿಲಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಜೆನಿಫರ್ ಜೊತೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದರೂ, ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲಿಯಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 936 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದು, 174 ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಎಂಎಚ್ಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿದೆ. ಯುಬಿಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿಲಿಯಂ 2002ರಿಂದ 2005ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನಿಫರ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಮದುವೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್ ಮೊದಲ ಪತಿ ಯಾರು?
ಜೆನಿಫರ್ ವಿಂಗೆಟ್, 'ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ಗಯೆ' ಸೀರಿಯಲ್ನ ಸಹನಟ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಟಿವಿ ಶೋ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಜೊತೆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಕರಣ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ದೇವಿ ಎಂಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.