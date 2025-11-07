'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನಡುವಿನ ಗಾಸಿಪ್!
ನಗು, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧಮಾಕಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar) ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿ! 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ'ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಭೂಲ್ ಭುಲಯ್ಯ'ವರೆಗೂ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್.
ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಗರಂ ಮಸಾಲಾ' ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ (John Abraham) ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ
'ಗರಂ ಮಸಾಲಾ' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ 1985 ರ ಮಲಯಾಳಂ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಬೋಯಿಂಗ್ ಬೋಯಿಂಗ್' ನ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, "ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಗುವಿನ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯೇ ಆಗಿದ್ದರು.
'ಹೇರಾ ಫೇರಿ' ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು! ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 'ಗರಂ ಮಸಾಲಾ'ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ 'ಹೇರಾ ಫೇರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ನಟನೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಉತ್ತರ
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 'ಗರಂ ಮಸಾಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಹ ನಟ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, "ಅದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು! ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾವುದೇ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಾ? ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಇಂತಹ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳು
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಹಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಎರಡು ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು 'ಹೈವಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಭೀರ ನಟನೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.