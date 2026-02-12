ವಿಜಯ್ ಸಾಳಗಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವಿನ ಆ ಇಲಿ-ಬೆಕ್ಕಿನಾಟದ ಅಂತಿಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್’ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಇಲ್ಲ.
'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಸಟೈಲ್ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಎಂಟ್ರಿ: ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರೇನಾ? ಅಸಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಂದರೆ ಅದು 'ದೃಶ್ಯಂ'. ವಿಜಯ್ ಸಾಳಗಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಥೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ (ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್) ಈ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ (Prakash Raj) ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿನೆಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಲು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮಿಂಚಿದ್ದರು
'ದೃಶ್ಯಂ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಜಿ ತರುಣ್ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಗೆ ಜನ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ರ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ (Replacement) ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರೇ ಈಗ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ, "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ. ಈ ಕಥೆಗೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವು ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು (Creative Disagreements) ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತೂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ 'ದೃಶ್ಯಂ 3' ಚಿತ್ರದ ತೂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಟಬು, ಶ್ರೀಯಾ ಶರಣ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. 'ದೃಶ್ಯಂ' ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದವು.
