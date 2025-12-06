Actress Jaya Bachchan News: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪತ್ನಿಯೂ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಲ್ಲದ ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವ ನಟಿ, ಸಂಸದೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್, 'ಪ್ಯಾಪ್ ಕಲ್ಚರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವಿ ದಿ ವುಮೆನ್ ಏಷ್ಯಾ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ, ಇಂದಿನ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ದೃಶ್ಯವನ್ನು "ವಿಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ vs ಪಾಪರಾಜಿ
ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಯಾ, ತಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ "ಶೂನ್ಯ" ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಮೀಕರಣವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಆದರೆ ಪಾಪರಾಜಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾರು ಈ ಜನರು? ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಾ? ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದವಳು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಜನರು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು "ವಿಚಿತ್ರ" ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಹೊರಗೆ ಡ್ರೈನ್-ಪೈಪ್ನಂತಹ ಬಿಗಿಯಾದ, ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು... ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವಾಗ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ರೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. "ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು... ಎಂತಹ ಜನರು ಇವರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ? ಏನು ಹಿನ್ನೆಲೆ? (ಈ ಜನರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವಿದೆ? ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?) ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಕೇವಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಯಾ, ತಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, "ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಇಲಿ (ಚೂಹಾ) ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ; ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಎಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ? (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಎಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ?)" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಪಾಪರಾಜಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪದೇ ಪದೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಹೇಳುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಪಲ್ಲವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು. ಜಯಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಸಿನಿಮಾ 'ಇಕ್ಕಿಸ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು (paps) ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನು ಕಥೆ? ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮವೂ ಅದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು, ಅವರ ನೋಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ತಪ್ಪು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಪಾಪರಾಜಿಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 2023 ರ 'ರಾಕಿ ಔರ್ ರಾಣಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕಹಾನಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಜುಲೈ 28, 2023 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ, ಟೋಟಾ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ, ಚುರ್ನಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಅಮೀರ್ ಬಶೀರ್, ಮತ್ತು ಕ್ಷಿತೀ ಜೋಗ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.