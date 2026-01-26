Padma Shri awardee actor Murali Mohan: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಡೆಯ. ಆದರೂ ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಹಾಕಿದ ಈ ಕಂಡೀಶನ್ ಎಂದೂ ಮುರಿದಿಲ್ಲ. ಏನದು?
ತೆಲುಗಿನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬೊಮ್ಮರಿಲ್ಲು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರದವರು. ಇವರು ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹಾಕಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಹಿರಿಯ ನಟ, ಉದ್ಯಮಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯ ಕಂಡೀಷನ್
ಈ ನಡುವೆ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಕಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪತ್ನಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು?
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಭೇರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿವೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸಕ್ಸಸ್
ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ರಾಜಮಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಎಂಪಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಾಗಿ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು
ನಟನಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. 1973ರಲ್ಲಿ 'ಜಗಮೇ ಮಾಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸಕ್ಸಸ್
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಭೇರಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ 'ಅತಡು' ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.