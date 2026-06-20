OTT Movies 2026: ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿವೆ. ಯಾವುವು?
OTT Movies 2026: ಆಕ್ಷನ್, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ವಾಚ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರಿಲೀಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕಥೆಗಳು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಆ 8 ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
OTTಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಧಮಾಕಾ
ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾವ ಸೀರಿಸ್ ಯಾವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ...
1. ದಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೀಸನ್ 2
ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೀರಿಸ್. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ. 10 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಫಾಸ್ಬೆಂಡರ್, ಜೋಡಿ ಟರ್ನರ್-ಸ್ಮಿತ್, ಜೆಫ್ರಿ ರೈಟ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ವಾಟರ್ಸ್ಟನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೀಸನ್ 3
'ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋನ್ಸ್'ನ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಸೀರಿಸ್ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸೀಸನ್ 3 ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್.ಆರ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅವರ 'ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 8 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮಾ ಡಿ'ಆರ್ಸಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮತ್ತು ಒಲಿವಿಯಾ ಕುಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
3. ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಆಶ್' ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಥಿಂಗ್ಟನ್, ಜೋ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಓನಾ ಚಾಪ್ಲಿನ್, ಕೇಟ್ ವಿನ್ಸ್ಲೆಟ್, ಸಿಗೋರ್ನಿ ವೀವರ್, ಸ್ಟೀಫನ್ ಲಾಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
4. ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್
5 ಭಾಗಗಳ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸೀರಿಸ್ 'ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್' ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
5. ದಿ ಬೇರ್ ಸೀಸನ್ 5
'ದಿ ಬೇರ್' ಸೀರಿಸ್ನ 5ನೇ ಸೀಸನ್ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ. 8 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳ ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೆರೆಮಿ ಅಲೆನ್ ವೈಟ್, ಆಯೋ ಎಡೆಬಿರಿ ಮತ್ತು ಎಬಾನ್ ಮಾಸ್ ಬಾಕ್ರಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
6. ಅವತಾರ್: ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಬೆಂಡರ್ ಸೀಸನ್ 2
ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀರಿಸ್ 'ಅವತಾರ್: ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಬೆಂಡರ್' ಸೀಸನ್ 2 ಅನ್ನು ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಡೇ ಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ ಲೆಯುಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
7. ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್
ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಲಿಟಲ್ ಬ್ರದರ್' ಜೂನ್ 25 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಸೀನಾ, ಎರಿಕ್ ಆಂಡ್ರೆ, ಮಿಶೆಲ್ ಮೊನಾಘನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮೆಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೈಸರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8. ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ
ರಿತೇಶ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರ ಪಿರಿಯಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಜಾ ಶಿವಾಜಿ' ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, ಮಹೇಶ್ ಮಾಂಜ್ರೇಕರ್, ಸಚಿನ್ ಖೇಡೇಕರ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಫರ್ದೀನ್ ಖಾನ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ, ಅಮೋಲ್ ಗುಪ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಇದ್ದಾರೆ.