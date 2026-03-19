ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ನಂತರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪಂಡಿತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಗ. ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಿಲೀಸ್‌ಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನವೇ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಶೋಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಪರೂಪ.

ಮೊದಲ ಭಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 49 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಂಜೆ 4:45 ಮತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ಶೋ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್‌ದ್ದೇ ಸದ್ದು!

ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನವನೀತ್ ಮುಂಧ್ರಾ ಎಂಬುವವರು 'X' (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ, 'ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ' ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Related image1
Related image2
ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಶಿಳ್ಳೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಟ್ರೇಡ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ 4.5 ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಥೆ, ನಾಟಕೀಯತೆ, ಭಾವನೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಪೀಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ' ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೂ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವೇಲಾಯಧಂ ಎಂಬ 'X' ಖಾತೆಯು, 'ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತವಂತೂ ತೀರಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪಂಡಿತರು ಮೊದಲ ಶೋಗಳ ನಂತರವೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ