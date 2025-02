ತವರಿನಿಂದ ದೂರವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ನೋಡಬೇಕಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರ

Journey of mother back to her childhood: ಈ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ತವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಿರುಚಿತ್ರವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ತವರಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.