ಮನೆಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್: ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮರುಕಳಿಸಿತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದ 'ಕ್ಯಾಬರೆ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ (Kalpana Iyer) ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೂರವಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಕಲ್ಪನಾ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಕುಣಿಯುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್. ತಮ್ಮದೇ ನಟನೆಯ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಮುಖದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತೋರಿದ ಲವಲವಿಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಭಾರಿ ವೈರಲ್
ಈ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 80ರ ದಶಕದ ಆ ಹಳೆಯ ಹಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ 'ರಂಭಾ ಹೋ' ಅಥವಾ 'ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ' ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಲೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ.
ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂತಿತ್ತು
ಮದುವೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದಂತಿತ್ತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, "ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಈ ಖಾಸಗಿ ಸಂಭ್ರಮವು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ನೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.