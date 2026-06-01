ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಹವಾ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಅವರ 'ಅವತಾರ್' ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು, ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಹಣದ (Unadjusted) ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ, ಅಂದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು (Adjusted for Inflation) ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.

ಮೊದಲು, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅವತಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2.92 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 24,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ 'ಅವೆಂಜರ್ಸ್: ಎಂಡ್‌ಗೇಮ್' (2019) 2.79 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 'ಅವತಾರ್: ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟರ್' (2022) 2.33 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, 'ಟೈಟಾನಿಕ್' (1997) 2.26 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ಮತ್ತು 'ನೇ ಶಾ 2' (Ne Zha 2 - 2025) 2.21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿವೆ. 

ಮೂರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಒಬ್ಬರೇ

ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೇ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಚೀನಾದ ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 4 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ಅವತಾರ್, ಅವತಾರ್ 2, ಟೈಟಾನಿಕ್) ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋಣ. ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 'ಗಾನ್ ವಿತ್ ದಿ ವಿಂಡ್' (1939) ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅದು 4.55 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 38,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟವಾದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬರ್ 1. 

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಅವತಾರ್' (2009) 4.15 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 'ಟೈಟಾನಿಕ್' (1997) 3.86 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು 'ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್: ಎ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್' (1977) 3.74 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ಗಳಿಕೆಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 'ಅವತಾರ್' ಸದ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಆದರೂ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1939ರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಗಾನ್ ವಿತ್ ದಿ ವಿಂಡ್' ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.