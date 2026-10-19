ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮೇಲಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡೋಣ.
ಬಾಲಿವುಡನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಸರಣಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರೇ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಚಾಲಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕೈಗೂ ಗನ್ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಟ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕೈ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸರಣಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ, 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೇಲೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. 1997ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ರೈ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅವರ ‘ಗುಪ್ತ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಲಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 1999ರಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸುಲಿಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು. 2025ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರ ಬರೆಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಸರಣಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು.
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್
ಚಿತ್ರನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರೂ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. 2000ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಸರಣಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗುಂಡು ಅವರ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಎದೆಯನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ 4 ತಾರೆಯರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಜಾವೇದ್ ರಿಯಾಜ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಮುಕೇಶ್ ದುಗ್ಗಲ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುಲ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಗೂ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿನೇಶ್ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ, ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಗಲಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು; ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.