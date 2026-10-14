'ಗನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರೊಂದು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರು. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಗನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9'ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ಅವಘಡ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
Gunmaaster G9 ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅವಘಡ:ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದ SUV ಕಾರು ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ನಟನಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ರೇನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ SUV ಕಾರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಾನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
'Gunmaaster G9' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ದತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಅಪರ್ಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಅವರು ಈಶ್ವರ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿತ್ತು.
ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ 'ಗನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9'
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಬಾರ್ ಎಂದು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ನಗರಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 'ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಫೆ' ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಲಕವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿತ್ತು.
ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ದೀಪಕ್ ಮುಕುಟ್ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ತಾವು ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು.
'ಗನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9' ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯೇನು?
ಆದಿತ್ಯ ದತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗನ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ9' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಶ್ಮಿ ಈಶ್ವರ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಅಪರ್ಶಕ್ತಿ ಖುರಾನಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ SUV ಕಾರು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.