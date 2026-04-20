ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಬೇಕೇ 'ಮ್ಯಾಡಿ' ಮಂತ್ರ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈ 4ಅನ್ನು ಇಂದೇ ಹೊರದಬ್ಬಿ ಎಂದ ನಟ ಮಾಧವನ್!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ ಆರ್. ಮಾಧವನ್ (R. Madhavan), ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್: ದ ರಿವೆಂಜ್' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಾನ್ಯಾಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ!
ಹೌದು, ಮಾಧವನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ನಮ್ಮ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಈ 4 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಮಾಧವನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ 4 'ಸಕ್ಸಸ್' ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಸದಾಕಾಲದ ಜಗಳ:
ವಿಡಿಯೋದ ಮೊದಲ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಎಂಬುದು ಕನಸಿನ ಮಾತು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2. ಸದಾ ಕೊರಗುವುದು ಅಥವಾ ದೂರುವುದು (Complaining):
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ದೂರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸದಾ ಕೊರಗುವ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ (Gratitude) ತೋರಿದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧವನ್ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
3. ಸೋಮಾರಿತನ (Laziness):
ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ.
4. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅಥವಾ ಗಲೀಜು (Clutter):
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯನ್ನು ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರ ಮಾತು.
ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್:
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಲೆಗಸಿ' (Legacy) ಎಂಬ ತಮಿಳು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಾ ಸಜಯನ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಘರ್ಷದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಚಾರುಕೇಶ್ ಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದೇ ಮಾಧವನ್ ಹೇಳಿದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ!