2007ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, 'ರಾಂಜನಾ', 'ನೀರ್ಜಾ', 'ಖೂಬ್‌ಸೂರತ್' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬ್ಲೈಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ! ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಹುಜಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದು, ಸೋನಂ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೋನಂ:

ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, "ಅಗಾಧ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರಂದು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ವಾಯು ಈಗ 'ದೊಡ್ಡಣ್ಣ':

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ದಂಪತಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಯು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಗಂಡು ಮಗುವಿದೆ. ಈಗ ವಾಯುಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪುಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಯು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಸೋನಂ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು:

ಸೋನಂ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, "ಸೋನಾ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಂ ಸಹೋದರಿ ರಿಯಾ ಕಪೂರ್, ನಟಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಅಬ್ಬರ:

ಸೋನಂ ಕಪೂರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಪ್ಪು ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸೋನಂ, "ಅಮ್ಮ" ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅಹುಜಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ ಸೋನಂ, ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗು ವಾಯುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಬದುಕಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ:

2007ರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸೋನಂ ಕಪೂರ್, 'ರಾಂಜನಾ', 'ನೀರ್ಜಾ', 'ಖೂಬ್‌ಸೂರತ್' ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಬ್ಲೈಂಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಂ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನ ಆಗಮನವಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

