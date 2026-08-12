2007ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಪಾಶಾ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು 2007ರ ಸಮಯ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಲಿಸ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಜೊತೆ ಬಿಪಾಶಾ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆಗ ಜನ ಅವರನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನೆ, ಬಿಪಾಶಾ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ, ನಟ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಾಹಂ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ ಮತ್ತು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 'ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳ' ಘೋಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
2007ರ ಲಿಸ್ಬನ್ ಭೇಟಿ
ಬಿಪಾಶಾ ಬಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಜುಲೈ 2007ರಲ್ಲಿ. 'ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಏಳು ಅದ್ಭುತಗಳ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ('New Seven Wonders of the World' program)ಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಲಿಸ್ಬನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿಪಾಶಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರೆ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಆಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್-ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರು ಬಿಪಾಶಾಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಪಾಶಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಂತರ 'ಆಪ್ ಕಿ ಅದಾಲತ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗಲೂ ಹೌದು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೆವೆನ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಗ್ಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು,' ಎಂದು ಬಿಪಾಶಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕನಸು ನನಸಾದ ಹಾಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸಿತು. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗಳು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಪಾಶಾ, ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೋಸದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಗೊಂದಲದ ನಂತರವೂ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕೊನೆಗೆ, ಲಿಸ್ಬನ್ ಘಟನೆಯ ವಿವಾದ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಆಗಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಬಿಪಾಶಾ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. 2007ರ ಘಟನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಬಿಪಾಶಾ ನಟ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೋವರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.