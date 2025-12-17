ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ..
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ (Arjun Rampal) ಅವರು ತಮ್ಮ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡಿ..
ನಟ, ದಿವಂಗತ ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (Rhea Chakraborty) ಅವರ ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Podcast) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೇಬ್ರಿಯಲಾ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಾಡ್ಸ್ (Gabriella Demetriades) ಜೊತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರಿಬ್ಬರೀ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋನ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವಿಷಯ ಖಚಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ವಿವಾಹ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೇಬ್ರಿಯಲಾ- ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಅವರು 1998ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೆಹರ್ ಜೆಸಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಆದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆ ಆಯಿತು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇವರು ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಗೇಬ್ರಿಯಲಾ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಾಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ವಿಷಯ ಹೌದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ - ಗೇಬ್ರಿಯಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಗೇಬ್ರಿಯಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ವಯಸ್ಸು 53, ಗೇಬ್ರಿಯೆಲಾ ಡೆಮೆಟ್ರಿಯಾಡ್ಸ್ ವಯಸ್ಸು 38. ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇವರಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.
ಪ್ಯಾರ್ ಇಷ್ ಔರ್ ಮೊಹಾಬತ್
ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 2001ರಲ್ಲಿ. 'ಪ್ಯಾರ್ ಇಷ್ ಔರ್ ಮೊಹಾಬತ್' ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್ ಪಾಲ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೊಣೆ ನಟನೆಯ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ'ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಜೋರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.