ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನಖತ್ ಖಾನ್. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖುಷ್ಬು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.

cine-world Dec 16 2025
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
ಸದಾ

ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಂದದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಸದಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸದಾಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್.

Image credits: our own
ಶ್ಯಾಮ್

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನನಂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ.

Image credits: social media
ರಾಜ್ ಕಿರಣ್

ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್.

Image credits: social media
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್

ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್.

Image credits: social media
ಬಿಂದಿಯಾ

ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಿಂದಿಯಾ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಫರ್ಹೀನ್ ಖಾನ್.

Image credits: social media
ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ

ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಜೇ ಸಾಬ್.

Image credits: social media
ಸತ್ಯಜೀತ್

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯಜೀತ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಯ್ಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್.

Image credits: social media
ಆರ್ಯ

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಟ ಆರ್ಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಜೆಮಶೆಡ್ ಸೆಥಿರ್ ಖಾನ್

Image credits: social media

