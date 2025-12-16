ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನಖತ್ ಖಾನ್. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಅವರು ಖುಷ್ಬು ಎಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಂದದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಸದಾ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸದಾಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯದ್.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತನನಂ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟ ಶ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ.
ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್.
ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಬಿಂದಿಯಾ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಫರ್ಹೀನ್ ಖಾನ್.
ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಜೇ ಸಾಬ್.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಸತ್ಯಜೀತ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಯ್ಯದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಟ ಆರ್ಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಜೆಮಶೆಡ್ ಸೆಥಿರ್ ಖಾನ್
