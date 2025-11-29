- Home
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 56ನೇ ಭಾರತೀಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ (IFFI) ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದುನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು
ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 50 ವರ್ಷಗಳು ಕೇಳಲು ದೀರ್ಘ ಎನಿಸಿದರೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದೆಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ 'ಐದು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ' ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದೇ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ
ಮುಂದುವರೆದು, 'ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ನಟಿಸಿದ್ದು 10 ಅಥವಾ 15 ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಇತ್ತು... ಇನ್ನೂ 100 ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದರೂ, ನಾನು ನಟನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ 'ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ' ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
56ನೇ IFFI ಉತ್ಸವ
2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಲಾಲ್ ಸಲಾಂ' ಒಂದು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ್ಕರನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 56ನೇ IFFI ಉತ್ಸವವು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಗುರುದತ್, ರಾಜ್ ಖೋಸ್ಲಾ, ರಿತ್ವಿಕ್, ಪಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಭೂಪೇನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಲೀಲ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿತು. ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಕೃತಿಗಳ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
