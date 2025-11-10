'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ರಘುವರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ನಾಗಾರ್ಜುನರ ಐಕಾನಿಕ್ 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 36 ವರ್ಷ: ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪು!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ (Nagarjuna Akkineni) ತಮ್ಮ ಬಹು ಐಕಾನಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಶಿವ'ದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 36 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನೆಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ!
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪು!
ಈ ಸಿಹಿ ನೆನಪು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು 'ದಿ ಪಂಚ್ ಆಫ್ ಶಿವ' ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್!" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"36 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಹೌದು ಸರ್, ಸಂತೋಷದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್!!" ನಟನ ಈ ಸಂದೇಶವು ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಧನ್ಯವಾದ!
ಈ ಟ್ವೀಟ್ ವಿನಿಮಯವು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವರ್ಮಾ ಅವರು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ, ವರ್ಮಾ "ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ಕಾರ್!" ಎಂದು ಬರೆದರು.
'ಶಿವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಮತ್ತು ರಘುವರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು.
'ಶಿವ' 4K ಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬರ್ತಿದೆ!
ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಸುಧಾರಿತ AI ಆಡಿಯೊದೊಂದಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿತ 4K ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 'ಶಿವ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. 4K ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಖಚಿತ!