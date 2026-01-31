ಒಮ್ಮೆ ತಡವಾಗಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಿರುಚಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. "ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ (Aishwarya Rajesh), ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಅವರು ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತೀ ಕರಾಳ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್!
ತಮ್ಮ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನಾನು ಆಗ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ನಂತರ ನನಗೆ ಲಿಂಜೆರಿ (ಒಳ ಉಡುಪು) ನೀಡಿ, 'ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು' ಎಂದು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದನು," ಎಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಆ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, "ಆತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧೈರ್ಯಗುಂದದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 'ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆ ಕಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ನೋವಿನಿಂದ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅವಮಾನ:
ಕೇವಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಡವಾಗಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಿರುಚಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. "ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ನಟಿಯರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು," ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್, ಸದ್ಯ 'ಓ..! ಸುಕುಮಾರಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಇಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.