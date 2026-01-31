Kannada

ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಡೌಟ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ, 26 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಂದು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಡೌಟ್. ಕಾರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Author: Shriram Bhat Image Credits:Our own
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ

ಹೌದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 

Image credits: Instagram
ಸಮಯದ ಕೊರತೆ

ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಸಮಯದ ಕೊರತೆ… ಇಬ್ಬರೂ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ..

Image credits: Instagram
ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ಹೌದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಗೋವಿಂದಂ ಭಾಗ 2

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ನಟನೆಯ 'ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ' ಮತ್ತು 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗೆ ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಭಾಗ 2 ದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಬೇಕಿದೆ.

Image credits: Instagram
ರಣಬಾಲಿ

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 

Image credits: Instagram
ಪುಷ್ಪ 3

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಮೈಸಾ', 'ಪುಷ್ಪ 3' ಮತ್ತು 'ಕಾಕ್‌ಟೈಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

