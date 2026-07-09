ನಟಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತನಗೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಹುಡುಗನೇ ಗಂಡನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ-ನಟಿಯರು 'ನಮಗೆ ಲುಕ್ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹುಡುಗನೇ ಬೇಕು': ಸ್ವಾಸಿಕಾ ನೇರ ನುಡಿ
ಜೆಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ (JFW) ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವಾಸಿಕಾ, 'ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಲುಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗನೇ ಗಂಡನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ತುಂಬಾ ಜನ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿವಭಕ್ತೆ, 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ಆ ಲುಕ್ ಇರೋ ಹುಡುಗನೇ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕನಸು ಕಾಣಲು ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯಿಲ್ಲವಲ್ಲ?' ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ಯತೆ:
ಕೇವಲ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗಂಡನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಇತರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಸಾಲದು, ಆತ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೂ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿತ್ತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬೇಸರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಅವರು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರು ಹೇಳಲು ಮುಜುಗರ ಪಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.