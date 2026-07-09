ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಲವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಎಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಉತ್ತಮ ನಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

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ಈಗ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಲವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ತನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಅವರ ಅಮ್ಮ, ಮೈಮೇಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜೆಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ 16-17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ವತೆ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ. ಆಗ ನನಗೆ 'ವಾವ್, ಇಷ್ಟೇನಾ' ಅನಿಸಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೇಸರ ತಂದಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ನಟಿಸುವುದು ಆಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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"ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳವು. ಅದು ಡಿಪ್ರೆಶನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಾನೂ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ, ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್‌ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರು. 'ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ' ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮುರುಗದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಮೈಮೇಲಿನ, ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಣ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು," ಎಂದು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನೇ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ

"ನಂತರ ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದೆ. ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಫೀಲ್ ನನಗೆ. ಅಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನೇ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಸೋತು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದ, ಹಣ ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ತು, ಬೇರೇನೂ ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ವಾಸಿಕಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದರು.