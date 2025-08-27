ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಹೀರೋನನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುಗ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಆಮೇಲೆ ಓರ್ವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೂ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡಿವೋರ್ಸ್, ಬ್ರೇಕಪ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ನಟಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ. ಹಿಂದೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯಾರು ಈ ನಟಿ?
ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ನಟಿ!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೀವನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸದಿದ್ದರೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ನಟಿಯರ ಜೀವನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ 55ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಓರ್ವ ನಟಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಲವ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಈ ಹಿರಿಯ ಸುಂದರಿ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? 1970ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ, 1991ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಸೌದಾಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್
ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೀಷಾ. ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೂ ಒಂದು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಈಜಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು 55ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರು
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, 2010 ರಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ನೇಪಾಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ದಹಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ವಿವೇಕ್ ಮುಶ್ರನ್ ಜೊತೆ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. 1996ಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಅವರು DJ ಹುಸೇನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನಂತರ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಸೆಸಿಲ್ ಆಂಥೋನಿ ಜೊತೆ ಈ ನಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ನಂತರ ನಟ ಆರ್ಯನ್ ವೈದ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಯಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ರಾಯ್ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದವು. ಈ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ತಾರಿಕ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಮಾಡೆಲ್ ರಾಜೀವ್ ಮೂಲ್ಚಂದಾನಿ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಚೌತಾ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಡೋರಿಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮನೀಷಾ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವದಂತಿಗಳು.