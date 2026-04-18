ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯಂತೆ ಮೆರೆದ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಂತಹ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ 'ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವತೆ' ಜಯಪ್ರದಾ ಬದುಕಿನ ಕಹಿ ಸತ್ಯ!
ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳಿದ ನಟಿ ಜಯಪ್ರದಾ (Jayaprada) ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಜಯಪ್ರದಾ ಎಂಬಂತೆ ಮಿಂಚಿದ ಈ ನಟಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು. ಆದರೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಯಪ್ರದಾ, ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಾವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1986ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮದುವೆ:
ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ 1986ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಾರಣ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಹತಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡದೆಯೇ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾದವು.
"ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದೇ":
ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಯಪ್ರದಾ, "ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿನೆಮಾ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿಹೋಯ್ತು," ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೋವಿನ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿತನ:
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಜಯಪ್ರದಾ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದ ಪತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. "ಆ ಮದುವೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವಾಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆಲ್ಲೋ ನೋವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ನಟಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನನಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು 'ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಕಟ ತಂದಿತ್ತು.
ಈಗ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ:
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ಜಯಪ್ರದಾ ಈಗ ಆ ನೋವಿನ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಅದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಹಿ ನೆನಪು. ಅಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ ನರಕಯಾತನೆಯಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣವಿದೆ," ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಣಿಯಂತೆ ಮೆರೆದ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಿನೆಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಎಂತಹ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, "ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ" ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.