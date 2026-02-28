ತಮಿಳು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸೆಲ್ವರಾಜ್, ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್ ತನಗೆ ಹೊಡೆದು, ಎದೆಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಫೆ.28): ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅವರ ಮಾಜಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಸೆಲ್ವಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಇದೀಗ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ಮ್ಯಾನ್, ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು" ಎಂದು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 60 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಮಾತು
"ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ಜೊತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಎಂಬುವವರು ಆಗ ಅವರ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅವರ ತಂದೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಊಟ ತಿಂದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ತಂಡ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, 'ಆ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ?' ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶತ್ರುವಿನಂತೆ ನೋಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ವಿಜಯ್ಗೆ ಊಟ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. 'ತುಪ್ಪಾಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಂಬೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವೇಳೆ, ನಾನು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದ ಊಟಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅವರ ತಂಡದವರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. 'ಪುಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ತಲಕೋಣಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಂತೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು" ಎಂದು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತಲಕೋಣಂನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನೇ ಊಟ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಊಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದೆ. ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಅವರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಕೋಪ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಊಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸಿ 'ಇದೇನು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ತಂದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. 'ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್' ಎಂದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಏಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ. ನನಗೇನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದರು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಹಾಗೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಎದೆಗೂ ಒದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಅವರೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಕೋಪವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನೂ 'ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್' ಎಂದೆ" ಎಂದು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹಾಕಿದ್ದರು
"ನಂತರ 'ಭೈರವ' ಸಿನಿಮಾ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷವಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಟೀಮ್ನ ಕೆಲವರು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತಂದು ಹಾಕಿದರು. ನಾನದನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. 'ನಾನು ನಟಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೋ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಡ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜೇಂದ್ರನ್ (ಡ್ರೈವರ್) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಂತರವೂ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
'ಗೋಟ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದು ನಡೆದು 2 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಕೇಳಲು ಹೋದರೆ, 'ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಜನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 'ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಇರಬೇಕು' ಅಂತ ಜನ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಾರ ಇದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬರಲೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಮಗನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.