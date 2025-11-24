ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 275ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ಸದಾಕಾಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಐಕಾನಿಕ್ ವಿಲನ್' ಅಸ್ತಂಗತ
ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಐಕಾನಿಕ್ ವಿಲನ್' ಅಸ್ತಂಗತ: ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ 'ಬ್ಲೇಡ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ತಮ್ಮ ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟ, ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮೈ ಜುಮ್ ಎನ್ನಿಸುವಂತಹ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಉಡೋ ಕಿಯರ್ (Udo Kier) ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಿನಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 275ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕಥೆಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ 81ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರು:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಾಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರ ಡೆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮೆಕ್ಬ್ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮೈಕೆಲ್ ಚೈಲ್ಡರ್ಸ್ ದುಃಖದೊಂದಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ್ದ 'ಫೀನಿಕ್ಸ್':
ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತಿದೆ. 1944ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಕಲೋನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದರು. ಎಂಥಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು! ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡರೂ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣುಗಳ ಅಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಅವರನ್ನು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು.
'ವಿಲನ್' ಪಾತ್ರಗಳ ಸರದಾರ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಖಳನಾಯಕರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. "ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಫ್ರಾಂಕೆನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಕ್ಯುಲಾದಂತಹ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾದ ಜಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ನಟನೆಯ 'ಏಸ್ ವೆಂಚುರಾ: ಪೆಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್' (Ace Ventura: Pet Detective), ವೆಸ್ಲಿ ಸ್ನಿಪ್ಸ್ ಅವರ 'ಬ್ಲೇಡ್' (Blade) ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಬೇ ಅವರ 'ಆರ್ಮಗೆಡ್ಡೋನ್' (Armageddon) ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ. ಕೇವಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಮೇರು ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಲಾರ್ಸ್ ವಾನ್ ಟ್ರೈಯರ್ ಮತ್ತು ಗಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಅವರಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಇವರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಗಲಿದರೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಜರಾಮರ:
ಉಡೋ ಕಿಯರ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಲೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್' (The Secret Agent). ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಯಹೂದಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಖ್ಯಾತ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿಡಿಯೋ ಕೊಜಿಮಾ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಹಾರರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 'OD' ನಲ್ಲೂ ಕಿಯರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
