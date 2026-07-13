ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಯ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಸೀ ಯು' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಟ ಆರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು
ನಟ ಆರ್ಯ (Actor Arya) ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಟ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ನಟ ಆರ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. 'ಅನಂತನ್ ಕಾಡು' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಟ ಆರ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿನೋದ್ (Vinod) ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ₹ 1.80 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ (Rental Dues) ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಅನಂತನ್ ಕಾಡು' ಚಿತ್ರದ ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಬೆಳಕಿನ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಟ್ಟು 2.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪೈಕಿ 1.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪತ್ರಗಳು, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿದರೂ, ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಾವತಿಸದೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಕೋರಿ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಆರ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿನೋದ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ
ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಂತನ್ ಕಾಡು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಯ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಶ್ರೀವತ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರ್ಮಿಸಿದ 'ಸೀ ಯು' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬರುವ 'ಅನಂತನ್ ಕಾಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಕುಮಾರನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.